Глава Enel: Бурное развитие технологий сдерживает инвестиции в некоторые виды генерации

ДАВОС, 25 янв - ПРАЙМ. Бурное развитие технологий сдерживает инвестиции в ядерную, угольную и гидрогенерацию, так как эти проекты требуют много времени на реализацию, что невозможно в современном мире, сказал гендиректор итальянского энергоконцерна Enel Франческо Стараче в ходе сессии Всемирного экономического форума в Давосе.

"Мы видим, что на эволюцию технологий влияют две главные силы – распространяющаяся диджитализация и невероятное развитие материаловедения. Возобновляемая энергетика становится дешевым и обильным видом энергии уже сегодня, а не завтра. Базируясь на этой информации, четыре года назад мы приняли решение не инвестировать в проекты, для завершения которых нужно более трех лет", - сказал Стараче.

По его словам, это решение сразу отсекает инвестиции в проекты по ядерной энергетике, угольной генерации и строительство больших гидроэлектростанций. "Мы не хотим ошибиться с нашими инвестициями и через 10 лет понять, что мир изменился до неузнаваемости. Такие долгосрочные инвестиции – сейчас просто безумие", - сказал он.

Стараче отметил, что людям сейчас во многом предстоит лишь наблюдать за эволюцией технологий и ее направлением.

"Давайте посмотрим, что происходит вокруг нас. В первую очередь, давайте прекратим попытки спрогнозировать, каким будет будущее. Просто постарайтесь понять, что технологии начали развивать сами себя, никто не может больше притворяться, что управляет эволюцией технологий. Они нашли естественный путь развивать себя сами", - заключил Стараче.