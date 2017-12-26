ФАС продлила срок рассмотрения ходатайства BP о покупке 49% в СП с "Роснефтью" до 22 марта

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) продлила до 22 марта рассмотрение ходатайства ВР о приобретении 49% "Харампурнефтегаза", который в итоге станет совместным предприятием (СП) ВР и "Роснефти" ROSN, из-за непредоставления требуемых документов, следует из опубликованных на сайте ФАС материалов.

"ФАС России принято решение о продлении срока рассмотрения указанного ходатайства на два месяца (до 22 марта 2018 года) в связи с необходимостью его дополнительного рассмотрения, а также получения информации и документов, необходимых для принятия по нему решения", - говорится в документе.

Федеральное антимонопольное ведомство ФРГ 15 января разрешило ВР приобрести долю в "Харампурнефтегазе".

О том, что ВР подала соответствующее ходатайство о приобретении доли в ООО "Харампурнефтегаз", антимонопольный регулятор ФРГ сообщил в конце декабря. "Роснефть" тогда пояснила, что они с ВР договорились о реализации совместного проекта по освоению Харампурского и Фестивального нефтегазовых участков в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) с общими геологическими запасами более 880 миллиардов кубометров газа, BP получит в проекте долю в 49%. Маркетинг нефти и газа будет осуществлять "Роснефть".

Проект подразумевает разработку традиционных запасов газа Сеноманской залежи, опытно-промышленную эксплуатацию Туронской залежи с последующим переходом к полномасштабной разработке, а также оптимизацию и повышение эффективности нефтедобычи на нефтяных пластах Харампурского и Фестивального лицензионных участков. Закрытие сделки ожидается после получения необходимых регуляторных и иных согласований.

Согласно единому государственному реестру юридических лиц РФ, 100% уставного капитала ООО "Харампурнефтегаз" принадлежит структуре "Роснефти" - ООО "РН-газ".