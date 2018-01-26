Структура "Газпрома" к 2021 г планирует построить ГПЗ на юге Узбекистана

ТАШКЕНТ, 26 янв - ПРАЙМ. ООО "Surhan gas chemical operating company" (SGCOC), созданное консорциумом инвесторов с участием Gas Project Development Central Asia (GPD, дочерняя структура Gazprom International), планирует в 2018-2021 годы построить газоперерабатывающий завод в Сурхандарьинской области на юге Узбекистана в рамках соглашения о разделе продукции (СРП), сообщает оператор на своем сайте.

В апреле 2017 года правительство Узбекистана подписало с консорциумом инвесторов — GPD, Altmax Holding Ltd., АК "Узнефтегаздобыча" (входит в АО "Узбекнефтегаз") СРП по инвестиционному блоку "Независимость Узбекистана" с доразведкой и разработкой газового месторождения "25 лет Независимости" со строительством газоперерабатывающего комплекса в Сурхандарьинской области. В ноябре совладелец одного из лидеров российского рынка грузовых железнодорожных перевозок Globaltrans и председатель совета директоров инвесткомпании "Тулома" Андрей Филатов приобрел 37,5% в проекте.

На сайте оператора размещен график реализации проекта, который предусматривает строительство и ввод в эксплуатацию ГПЗ в 2018-2021 годах. Мощности завода не сообщаются.

Начались "работы по строительству оценочной скважины на месторождении "25 лет Независимости" с целью подтверждения запасов углеводородов", - говорится в сообщении компании. Подрядчиком выступает международная сервисная группа Eriell. Кроме того, сервисные услуги в рамках проекта предоставляют Baker Hughes, Halliburton и NOV. В 2018-2026 годах консорциум планирует осуществить эксплуатационное бурение и обустройство месторождения.

Ранее представитель SGCOC сообщал РИА Новости, что до конца 2018 года планируется подготовить предварительное ТЭО проекта и выйти на подписание коммерческих условий СРП. В соответствии с графиком, в 2019 году консорциум также намерен приступить к геологоразведочным работам на инвестблоке (сейсморазведка 2Д — 400 погонных километров, бурение трех поисковых скважин) для расширения ресурсной базы проекта.

СРП по разработке газового месторождения "25 лет Независимости" со строительством газоперерабатывающего комплекса оценивается в 5,8 миллиарда долларов. Проект рассчитан на 35 лет, первоначально он предусматривает создание мощностей по добыче и переработке до 2 миллиардов кубометров, в последующем они могут быть увеличены до 4 миллиардов кубов.