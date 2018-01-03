Сечин: Объективная капитализация "Роснефти" составляет около $130 млрд

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Объективная капитализация "Роснефти" ROSN составляет около 130 миллиардов долларов, сказал глава компании Игорь Сечин в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Мы считаем, что объективная оценка составляет примерно 130 миллиардов долларов. Исходим, прежде всего, из качества и объема ресурсной базы компании. Если Вы будете сравнивать публичные мировые компании в нашем секторе, то увидите, что номер один по ресурсной базе – компания "Роснефть". Себестоимость нашей добычи – тоже очень конкурентная, тратим около 3 долларов для добычи одного барреля нефти", - приводит издание слова Сечина о капитализации компании.

Он отметил, что к снижению стоимости "Роснефти" привели политические решения, в частности ввод санкций против компании. "Это абсолютно не экономический фактор, который воздействовал на капитализацию", - заключил он. Исходя из текущих котировок на Московской бирже, капитализация "Роснефти" составляет около 3,7 триллиона рублей (чуть меньше 66 миллиардов долларов по курсу ЦБ).

Международное рейтинговое агентство Moody's ранее во вторник сообщило, что присвоило долгосрочные рейтинги эмитента для 19 нефинансовых корпораций РФ на инвестиционном уровне "Baa3".

В частности, до этого уровня был повышен кредитный рейтинг "Роснефти" со стабильным прогнозом. Вследствие этого кредитный рейтинг дочерней "Башнефти" BANE также был повышен агентством до такого же уровня. Таким образом, "Роснефти" был возвращен кредитный рейтинг инвестиционного уровня после его понижения в феврале 2015 года на фоне понижения суверенного кредитного рейтинга.

Агентство в пятницу также повысило прогноз суверенного рейтинга России до позитивного со стабильного, подтвердив его на уровне "Ва1". Таким образом, Moody's оценил кредитный рейтинг "Роснефти" выше суверенного кредитного рейтинга России.