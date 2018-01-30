Минфин РФ выступает за дифференцированный подход к поддержке НПЗ

ГОРКИ, 30 янв - ПРАЙМ. Минфин выступает за дифференцированный подход к поддержке нефтеперерабатывающих заводов РФ, сообщил журналистам замглавы министерства Илья Трунин.

Он напомнил, что обсуждение поддержки НПЗ идет в рамках налогового манёвра в нефтяной отрасли. "(Налоговый маневр – ред.) - это в принципе комплексная реформа, которая направлена на оптимизацию налогообложения в этом секторе. Она, прежде всего, направлена на то, чтобы отказаться от экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, по разным причинам, потому что их существование дает неправильные стимулы развитию нефтепереработки", - сказал Трунин.

При этом он отметил, что если просто отменить пошлины, то ряд заводов, которые либо уже модернизируются, либо готовятся к модернизации, окажутся на грани рентабельности. "Поэтому мы вынуждены будем вводить систему поддержки нефтепереработки. Естественно, если будем ее вводить, то она должна быть дифференцированной, то есть дать правильные стимулы", - пояснил Трунин.

Он добавил, что в Минфине исходят из того, что налоговый маневр можно завершить в ближайшие годы, и это даже можно сделать в один этап, если не будет принято иных решений.

"Я не могу сказать, с какого года, потому что решение и параметры должны быть определены достаточно задолго, чтобы не было такого, что мы в ноябре примем закон, а с января отменятся экспортные пошлины. Если решение принимать весной, то можно делать со следующего года. Мы считаем, это точка зрения Минфина, что это можно делать хоть со следующего года, если все согласны. Единственная необходимая предпосылка - это чтобы все успели подготовиться", - подчеркнул замминистра.

Премьер-министр Дмитрий Медведев в 2017 году поручил Минфину и Минэнерго до 15 января представить в правительство предложения по стимулированию дальнейшей модернизации НПЗ. Замминистра энергетики РФ Кирилл Молодцов в январе говорил, что Минэнерго направило в Минфин свои предложения по поддержке НПЗ еще в конце 2017 года. Министерство предложило проработать четыре направления: нефтехимия, модернизация НПЗ, проекты на Дальнем Востоке и взаимодействие в ЕАЭС.