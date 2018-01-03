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"Новатэк" ожидает добычу газа в 2018 г примерно на уровне 2017 г


Газ / Компании

ВЕНА, 31 янв - ПРАЙМ. Добыча газа "Новатэка" NVTK в 2018 году будет стабильной по отношению к 2017 году, однако в 2019 году ожидается рост, сообщил журналистам зампред правления компании Марк Джетвей.

"Я думаю, что (добыча газа в 2018 году - ред.) будет относительно стабильной. Я бы не хотел называть точную цифру", - сказал Джетвей в кулуарах Европейской газовой конференции.

"Я бы сказал, что 2018 год будет таким переходным годом, а затем мы опять начнем наращивать добычу", - добавил он.

"Новатэк", по предварительным результатам, в 2017 году снизил добычу газа на 6,3% - до 63,39 миллиарда кубометров. Добыча жидких углеводородов компании в прошлом году уменьшилась на 5,4% - до 11,772 миллиона тонн. Общая добыча углеводородов "Новатэка" в 2017 году снизилась на 6,2% - до 513,3 миллиона баррелей нефтяного эквивалента.

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