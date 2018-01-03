Вторая очередь "Ямала СПГ" будет запущена в сентябре

ВЕНА, 31 янв - ПРАЙМ. Вторую очередь завода "Ямал СПГ" планируется запустить в сентябре, сообщил журналистам заместитель председателя правления "Новатэка" NVTK Марк Джетвей. "Мы ожидаем, что в сентябре. Возможно, в третьем квартале", - сказал Джетвей, отвечая на вопрос о запуске второй очереди "Ямал СПГ". "Новатэк" отгрузил первую партию конденсата с завода "Ямал СПГ"

Глава "Новатэка" Леонид Михельсон летом 2017 года сообщал, что вторая очередь "Ямал СПГ" будет введена в эксплуатацию на три месяца раньше плана, третья очередь - на 6-9 месяцев раньше плана.

"Ямал СПГ" реализует проект строительства завода СПГ на ресурсной базе Южно-Тамбеи?ского месторождения. Акционеры - "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта запланированы три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая и одна дополнительная на 1 миллион. Производство СПГ на первой технологической линии началось в декабре.

Касаясь другой темы, Джетвей сообщил, что "Арктик СПГ-2" составит 19,8 миллиона тонн СПГ в год, сообщил Джетвей. «Мощность одной очереди составит около 6,6 миллиона тонн», — сказал он. Планируется построить три очереди завода. Таким образом, общая мощность завода составит 19,8 миллиона тонн. В Береговой охране США подтвердили прибытие в Бостон первого танкера с СПГ из России

«Это не окончательная цифра, но это новая цифра, с которой мы работаем при разработке проекта», — уточнил он.

В декабре Джетвей говорил, что общая мощность составит 18,3 миллиона тонн. Планировалось, что мощность одной очереди будет 6,1 миллиона тонн.

«Арктик СПГ - 2» - второй проект «Новатэка», связанный с производством сжиженного природного газа (СПГ), после «Ямала СПГ». Проект будет реализован на базе Утреннего месторождения. Согласно планам компании, завод будет состоять из трех технологических линий. Планируемый срок запуска первой линии — 2022-2023 год с последующим запуском остальных линий в 2024 и 2025 годах.