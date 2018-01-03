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Миллер: "Газпром" может начать строительство "Северного потока-2" в Германии уже сегодня


Газ / Компании

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Разрешение Германии на строительство "Северного потока-2" в территориальных водах страны даёт возможность начать строительство газопровода и приёмного терминала в Германии уже сегодня, сообщил журналистам председатель правления "Газпрома" GAZP Алексей Миллер. 

В цехе "ЭТЕРНО" ПАО "Челябинский трубопрокатный завод"Nord Stream 2 получила разрешение на строительство в территориальных водах Германии

Ранее компания-оператор проекта "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG сообщила, что получила разрешение на строительство в территориальных водах Германии морской части газопровода "Северный поток-2". Горное ведомство Штральзунда выдало официальное разрешение на строительство 55-километрового участка газопровода в соответствии с законом об энергетической промышленности.

"Это ключевое решение, которое уже сейчас открывает возможность начать строительство самого важного участка нового морского газопровода "Северный поток-2" в территориальных водах Германии и берегового приемного терминала в Грайфсвальде", - сказал Миллер.

В ноябре 2017 года Горное ведомство Штральзунда выдало разрешение на работы в районе континентального шельфа Германии (аналог исключительной экономической зоны). Разрешение на строительство должно выдать еще и Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии.

Для начала строительства "Северного потока-2" нужны также разрешения России, Финляндии, Швеции и Дании. Во вторник финансовый директор Nord Stream 2 Пол Коркоран сообщил, что компания планирует получить разрешения в феврале и начать строительство летом 2018 года.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".

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Строительство "Северного потока-2"

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