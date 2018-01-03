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"Лукойл" запустил первую скважину II очереди освоения месторождения Филановского на Каспии


Компании

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. "Лукойл" LKOH завершил строительство и ввел в эксплуатацию первую скважину в рамках второй очереди освоения месторождения имени Владимира Филановского в Каспийском море, говорится в пресс-релизе нефтяной компании.

Глубина добывающей скважины составляет 3,5 километра, длина горизонтального ствола – 1,2 километра. Начальный дебит скважины – 2,4 тысячи тонн нефти в сутки.

В результате запуска скважины суточная добыча нефти на месторождении увеличена до 16,8 тысячи тонн, сообщает компания.

"Дальнейшая реализация программы бурения на второй очереди освоения месторождения позволит стабилизировать добычу на проектном уровне 6 миллионов тонн нефти в год", - говорится в сообщении.

Месторождение имени Филановского расположено в северной части акватории Каспийского моря в 220 километрах от Астрахани. Это месторождение — второй проект "Лукойла" на Каспии. Извлекаемые запасы месторождения по категории С1+С2 российской классификации оцениваются в 129 миллионов тонн нефти и 30 миллиардов кубометров газа.

Месторождение разрабатывается в три очереди. В рамках первой очереди было пробурено восемь скважин (шесть добывающих и две нагнетательные). Проектный уровень добычи составляет 6 миллионов тонн нефти в год.

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