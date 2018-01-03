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"Новатэк" инвестирует в ГРР на проектах в Черногории 40 млн евро


Газ / Компании

ВЕНА, 31 янв - ПРАЙМ. "Новатэк" NVTK планирует инвестировать в фазу геологоразведки (ГРР) на проектах в Черногории 40 миллионов евро, такой же объем инвестиций, вероятно, будет направлен на проекты в Ливане, сообщил РИА Новости зампред правления "Новатэка" Марк Джетвей.

"В проекты в Черногории мы планируем инвестировать 40 миллионов евро... на фазу геологоразведки... Вероятно, столько же (в Ливане - ред.)", - сказал Джетвей в кулуарах Европейской газовой конференции.

Он добавил, что "Новатэк" пока не задумается об участит в новых зарубежных лицензионных раундах, поскольку в настоящий момент сосредоточен на запуске второй линии "Ямал СПГ" и завершении работы над FEED (проектная документация) "Арктик СПГ-2", что запланировано на 2018 год.

Парламент Черногории в июне 2016 года принял решение о заключении концессионного соглашения с "Новатэком" и Eni на разработку месторождений на шельфе страны. Соглашение было подписано в сентябре. Доля участия в концессии каждой из компаний составляет 50%, оператором проекта является Eni. Блоки 4118-4, 4118-5, 4118-9 и 4118-10 общей площадью около 1,2 тысячи квадратных километров расположены в территориальных водах Черногории.

В 2017 году "Новатэк" в составе консорциума с французской Total и итальянской Eni принял участие в первом лицензионном раунде Ливана. В конце года совет министров Ливана одобрил выдачу консорциуму контрактов на право разработки Блока 4 и Блока 9.

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