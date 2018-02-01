Добыча газа на Украине в 2017 г увеличилась на 2%

КИЕВ, 1 фев - ПРАЙМ. Добыча газа на Украине в 2017 году увеличилась на 2% - до 20,5 миллиарда кубов по сравнению с 2016 годом, сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

"В 2017 году в Украине добыли 20,5 миллиарда кубов газа (в 2016 году - 20,1 миллиарда кубов). Увеличение добычи газа по сравнению с 2016 годом составило 0,45 миллиарда кубов или 2%", - говорится в сообщении.

В частности, "Укргаздобыча", предприятие группы "Нафтогаз", добыло 15,3 миллиарда кубов газа (74,3% от общей добычи в Украине). Эти объемы также включают добытый газ, использованный предприятием для собственных производственно-технологических расходов (нужд). Объём добычи "Укргаздобычи" в 2017 году увеличился на 0,64 миллиарда кубов (4,2%) по сравнению с 2016 годом.

Также сообщается, что "Черноморнефтегаз" в 2017 году добыл 10,5 миллиона кубов газа, что соответствует уровню 2016 года (10,4 миллиона кубов). При этом предприятие разрабатывает одно месторождение - Стрелковое, газ из которого направляется на обеспечение нужд города Геническ в Херсонской области. В свою очередь "Укрнафта" в 2017 году сократила добычу газа на 17% - с 1,3 до 1,1 миллиарда кубов. Объемы добычи газа частными производителями в 2017 году составили 4,1 миллиарда кубов, что почти соответствует уровню 2016 года (4,2 миллиарда кубов).

Кроме того, сообщается, что в 2017 году использование природного газа на Украине по сравнению с 2016 годом сократилось на 1,3 миллиарда кубов (с 33,2 до 31,9 миллиарда кубов или минус 4%).

Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и в 2016-2017 годах не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. Согласно обновленной энергетической стратегии Украины, запланировано увеличение добычи газа до 35 миллиардов кубометров до 2035 года.