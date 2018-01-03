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Донской: "Роснефть" и Eni в I квартале завершат бурение первой скважины в Черном море


Компании

МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. "Роснефть" ROSN и итальянская Eni планируют в первом квартале завершить бурение первой разведочной скважины на Западно-Черноморском участке на шельфе Черного моря, сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.

"Они в декабре начали (бурение - ред.), должны в первом квартале закончить", - сказал Донской.

В декабре 2017 года глава "Роснефти" Игорь Сечин сообщил, что компании приступили к бурению разведочной скважины на Западно-Черноморском участке, ресурсная база которого на данном этапе оценивается в величину до 600 миллионов тонн нефти и порядка 100 миллиардов кубометров газа.

"Роснефть" и Eni в мае 2017 года подписали соглашение o расширении сотрудничества, которое, в частности, закрепило ранее оформленные договоренности компаний по бурению скважин в рамках совместных проектов в акваториях Черного и Баренцева морей. Общий объем ресурсной базы по совместным проектам "Роснефти" и Eni Сечин тогда оценил в порядка 3 миллиардов тонн нефти и 1,5 триллиона кубометров газа.

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