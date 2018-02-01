Нидерланды приостановили добычу газа в Лопперсюме из-за землетрясения

МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Министр экономики Нидерландов Эрик Вибес (Eric Wiebes) в четверг распорядился немедленно прекратить добычу газа на одном из кластеров месторождения в районе голландского города Гронингена - в местности Лопперсюм (Loppersum), - из-за недавних сильных землетрясений в этом районе, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на самого министра.

Закрытие связано с землетрясением магнитудой 3,4, произошедшим 8 января в Гронингене, на севере Нидерландов, которое стало самым сильным в регионе за последние годы. Добыча на месторождении увеличивает частоту и интенсивность землетрясений в провинции, поэтому с 2014 года власти постепенно сокращают производство на этом месторождении, которое удовлетворяет до 10% спроса на газ из Европы.

Также ранее в четверг, по сообщению агентства, голландский отраслевой регулятор Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) выпустил рекомендации правительству, требуя сокращения добычи газа на месторождении почти до 12 миллиардов кубометров с текущего уровня 21,6 миллиарда кубометров в год. Согласно рекомендациям, добыча должна быть сокращена до этого объема так быстро, как это возможно, чтобы снизить риск дальнейших землетрясений в регионе.

Более того, регулятор считает, что производство при необходимости должно быть в будущем остановлено полностью. Ожидается, что окончательное решение об объемах добычи будет оглашено Вибесом до конца марта 2018 года. Кроме того, регулятор порекомендовал немедленно прекратить добычу еще на пяти кластерах месторождения.

Ранее, сразу после землетрясения, Вибес заявлял, что объем добычи в Гронингене должен быть сокращен "в максимально возможной степени" в течение срока действующего правительства до 2021 года. После этого Эвуд Нюсинг (Ewoud Nysingh), представитель NAM - СП Shell и ExxonMobil, которое управляет гронингенским месторождением, - заявил, что сама компания предложит закрытие некоторых производственных кластеров в этом районе.