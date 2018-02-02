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Чистый убыток ConocoPhillips в 2017 г сократился в 4 раза


Компании

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Американский нефтегазовый гигант ConocoPhillips по итогам 2017 года сократил чистый убыток более чем в 4 раза - до 855 миллионов долларов с 3,6 миллиарда долларов годом ранее, говорится в отчетности компании.

В пересчете на одну акцию разводненный убыток составил 0,7 доллара против убытка в 2,9 доллара годом ранее. Выручка компании за минувший год выросла на 33,7%, до 32,584 миллиарда долларов. Объем добычи углеводородов ConocoPhillips в отчетном периоде сократился на 14% по сравнению с предыдущим годом и составил 1,377 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

По итогам четвертого квартала 2017 года компания получила чистую прибыль в 1,579 миллиарда долларов против чистого убытка годом ранее на уровне 35 миллионов долларов. В пересчете на одну акцию прибыль составила 1,32 доллара против убытка в 0,03 доллара за аналогичный период годом ранее. Выручка компании в отчетном квартале достигла 8,736 миллиарда долларов, что на 20% превышает показатель годичной давности. Объем добычи углеводородов ConocoPhillips в отчетном периоде сократился на 20%, до 1,256 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

ConocoPhillips ожидает, что в 2018 году добыча углеводородов компании, за исключением Ливии, составит 1,195-1,235 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки. При этом в первом квартале компания ожидает добычу на уровне 1,18-1,22 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Американская нефтегазовая компания ConocoPhillips основана в 1917 году и базируется в Хьюстоне, штат Техас. Численность сотрудников составляет около 15 тысяч человек.

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