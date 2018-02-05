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"Прайм": Цена на бензин 95 за неделю снова пошла вверх


Компании / Потребительский рынок

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Оптовые цены на основные виды моторного топлива в РФ за неделю с 29 января по 2 февраля изменились разнонаправленно, следует из данных агентства "Прайм".

На прошлой неделе бензин 95 Класс 5, самый востребованный вид моторного топлива, подорожал на 496 рублей за тонну – до 44,406 тысячи рублей за тонну. 

Цен на бензин 92 Класс 5 снизилась на 209 рублей, составив 42,991 тысячи рублей за тонну.

Больше всего за указанный период подешевело дизельное топливо зимнее Класс 5, цена на которое снизилась на 798 рублей за тонну – до 44,942 тысячи рублей за тонну.


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Цены на бензин

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