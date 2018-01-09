Поставки СПГ в РК могут вырасти до 7 млн тонн к 2020 г при долгосрочном контракте

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. При заключении долгосрочного контракта между "Газпромом" и южнокорейской Kogas к 2020 году объемы поставок сжиженного природного газа в страну могут вырасти до 7 миллионов тонн, к 2030 году - до 10 миллионов тонн в год, заявил в интервью РИА Новости посол России в Южной Корее Александр Тимонин.

"В 2016 году "Газпром" GAZP и Корейская газовая корпорация (KOGAS) подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее реализацию проектов по производству, транспортировке и регазификации СПГ. В настоящее время доля "Газпрома" на южнокорейском рынке составляет 7% (в 2016 г. 1,9 млн. тонн СПГ). По оценкам экспертов, в случае заключения долгосрочного контракта между "Газпромом" и "KOGAS" к 2020 г. объемы поставок могут вырасти до 7 млн. тонн, а к 2030 г. – до 10 млн. тонн в год", - заявил посол.

По его словам, следует иметь в виду, что действующее правительство Южной Кореи последовательно реализует новую энергетическую политику, связанную с ограничением строительства новых атомных электростанций и рассматривая в качестве альтернативы увеличение объемов импорта сжиженного природного газа.

"В этой связи нынешняя ситуация, складывающаяся на энергетическом рынке Республики Корея, весьма благоприятна для увеличения объемов экспорта российского СПГ в Южную Корею", - отметил Тимонин.