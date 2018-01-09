"Роснефть" отказалась от Бегичевского участка на Хатанге, аукциона не будет

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. "Роснефть" ROSN больше не претендует на получение лицензии на разработку Бегичевского нефтегазового участка в Хатангском заливе моря Лаптевых, аукцион пока объявляться не будет, сообщил РИА Новости глава Роснедр Евгений Киселев.

"Они отказались (от участия в аукционе - ред.)", - сказал Киселев, пояснив такое решение тем, что участок затрагивает природоохранную зону.

"Не будет", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли проводиться аукцион на право пользования участком.

Минприроды России планировало в декабре объявить конкурсы на два нефтегазовых участка на арктическом шельфе - Хара-Тумус и Бегичевский в Хатангском заливе моря Лаптевых. Аукцион на Хара-Тумус был объявлен 5 декабря со стартовым платежом 656,36 миллиона рублей, его планируется провести 21 марта, "Роснефть" подала заявку.