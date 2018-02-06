"Квадра" оценила стоимость модернизации своих ТЭС до 2035 г в сумму до 40 млрд руб

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Стоимость модернизации тепловых электростанций "Квадры" на период до 2035 года может составить до 40 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости в кулуарах Недели российского бизнеса РСПП гендиректор компании Семен Сазонов.

"Мы заявили к модернизации 17 объектов. Стоимость модернизации на весь период … может составить до 40 миллиардов рублей", - сказал он, уточнив, что порядка 600 МВт мощностей требуют срочной модернизации.

Как пояснили в "Квадре", в общей сложности в рамках модернизации запланировано обновление 17 турбин на 5 станциях компании.

"Квадра" работает в 11 регионах Центрального федерального округа РФ. В составе компании 20 электростанций общей установленной мощностью 2,89 ГВт. Ранее главный инженер компании Денис Уланов говорил, что за порогом паркового ресурса или близко к нему находится около 1 ГВт мощностей компании.

В начале января на совещании у президента РФ Владимира Путина было принято решение о реализации программы модернизации тепловой генерации. В связи с завершением договоров предоставления мощности (ДПМ, гарантируют окупаемость инвестиций) в 2020-2030 годах в электроэнергетике высвобождается до 1,5 триллиона рублей, которые можно реинвестировать в модернизацию устаревающих мощностей. Это позволит обновить около 40 ГВт. Проекты будут отбираться на конкурсной основе. В январе Минэнерго опубликовало предложения по критериям отбора проектов для модернизации.