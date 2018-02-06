Станции En+ за 2017 г уменьшили выработку электроэнергии на 1%, тепла - на 2,6%

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Выработка электроэнергии на станциях En+ Group Олега Дерипаски за 2017 год снизилась на 1% по сравнению с 2016 годом - до 68,4 миллиарда кВт.ч, говорится в пресс-релизе компании.

Выработка на гидроэлектростанциях (ГЭС) энергетического дивизиона En+ уменьшилась на 2,5% и составила 54,9 миллиарда кВт.ч. Производство тепловой энергии на электростанциях сократилось на 2,6%, до 26,7 миллиона Гкал.

При этом за четвертый квартал 2017 года станции En+ сократили выработку электроэнергии на 7,7% по сравнению с показателем за аналогичный период 2016 года, до 18 миллиардов кВт.ч. Гидроэлектростанции En+ уменьшили производство на 11,3% по сравнению с аналогичным показателем за предыдущий год, до 13,3 миллиарда кВт.ч. Производство теплоэнергии на ТЭЦ снизилось на 5,1%, до 9,3 миллиона Гкал.

По сообщению компании, результаты за 2017 год поддержал рост выработки электроэнергии на Красноярской ГЭС на 4,1% в годовом выражении в связи с более благоприятными гидрологическими условиями. Вместе с тем, En+ отмечает, что из-за снижения притока воды в озеро Байкал Федеральное агентство водных ресурсов сохраняло пропуск воды через плотину Иркутской ГЭС на минимальных уровнях, что привело к снижению производства на основных ГЭС на Ангаре – Иркутской, Братской и Усть-Илимской.

En+ Group, подконтрольная бизнесмену Олегу Дерипаске, — вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Ключевые активы группы — En+ Power и "Русал". Генерирующие активы преимущественно расположены в Сибири. Электростанции обеспечивают поставки электроэнергии местным промпредприятиям, в том числе ключевым заводам "Русала".

En+ в начале ноября завершила первичное размещение акций (IPO) объемом 1,5 миллиарда долларов.