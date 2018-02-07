Statoil в 2017 году получила чистую прибыль в $4,6 млрд против убытка годом ранее

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль норвежской нефтегазовой группы Statoil по итогам 2017 года составила 4,6 миллиарда долларов против убытка в 2,9 миллиарда долларов годом ранее, следует из отчета компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 1,4 доллара против убытка в 0,91 доллара в 2016 году. Выручка увеличилась на 33% - до 61,187 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала чистая прибыль Statoil составила 2,58 миллиарда долларов против убытка годом ранее в 2,78 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 0,77 доллара против убытка в 0,87 доллара в аналогичном периоде прошлого года. Выручка выросла на 34% - до 17,114 миллиарда долларов.

Объем добычи углеводородов Statoil в четвертом квартале достиг 2,134 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что почти на 2% больше показателя за аналогичный период 2016 года. По итогам всего года индикатор вырос на 5% - до 2,080 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Согласно прогнозу Statoil, в 2018 году ее добыча увеличится в пределах 1-2%. Прогноз по органическим капиталовложениям на 2018 год составляет 11 миллиардов долларов.

Statoil более 30 лет разрабатывает углеводороды на норвежском континентальном шельфе. Крупнейшим акционером компании является Норвегия.