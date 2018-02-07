FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Статьи

Все статьи

Мнения аналитиков

Все мнения

Statoil в 2017 году получила чистую прибыль в $4,6 млрд против убытка годом ранее


Компании

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль норвежской нефтегазовой группы Statoil по итогам 2017 года составила 4,6 миллиарда долларов против убытка в 2,9 миллиарда долларов годом ранее, следует из отчета компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 1,4 доллара против убытка в 0,91 доллара в 2016 году. Выручка увеличилась на 33% - до 61,187 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала чистая прибыль Statoil составила 2,58 миллиарда долларов против убытка годом ранее в 2,78 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 0,77 доллара против убытка в 0,87 доллара в аналогичном периоде прошлого года. Выручка выросла на 34% - до 17,114 миллиарда долларов.

Объем добычи углеводородов Statoil в четвертом квартале достиг 2,134 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что почти на 2% больше показателя за аналогичный период 2016 года. По итогам всего года индикатор вырос на 5% - до 2,080 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Согласно прогнозу Statoil, в 2018 году ее добыча увеличится в пределах 1-2%. Прогноз по органическим капиталовложениям на 2018 год составляет 11 миллиардов долларов.

Statoil более 30 лет разрабатывает углеводороды на норвежском континентальном шельфе. Крупнейшим акционером компании является Норвегия.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ