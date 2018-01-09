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Чистая прибыль французской Total в 2017 г выросла на 39%


Компании

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль французской нефтегазовой компании Total, приходящаяся на акционеров, по итогам 2017 года увеличилась на 39% по сравнению с 2016 годом и составила 8,631 миллиарда долларов, следует из отчетности компании.

Скорректированная разводненная прибыль на акцию составила 4,12 доллара против 3,38 доллара годом ранее. Выручка Total за отчетный период выросла на 14,5%, до 171,5 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала 2017 года Total получила чистую прибыль в 1,02 миллиарда долларов, что в 1,8 раза превышает показатель годичной давности. Скорректированная разводненная прибыль на акцию составила 1,1 доллара против 0,96 доллара годом ранее. Выручка увеличилась на 12%, до 47,35 миллиарда долларов.

Совокупный объем добычи углеводородов за 2017 год составил 2,566 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что на 5% больше показателя 2016 года. Совокупный объем добычи по итогам четвертого квартала вырос на 6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 2,613 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Компания ожидает роста добычи углеводородов в 2018 году в среднем на 6%, при этом целевой показатель по ежегодному росту на период с 2016 по 2022 год составляет 5%.

Total - третий по величине нефтедобытчик в Европе. Является акционером российского независимого производителя газа "Новатэк" NVTK с долей 18,9%, а также владеет 20%-ной долей в проекте "Ямал СПГ", где основным акционером является "Новатэк".

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