"Газпром" повысил оценку стоимости "Турецкого потока" до $7 млрд

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. "Газпром" GAZP повысил оценку стоимости "Турецкого потока" до 7 миллиардов долларов с 6 миллиардов, на первом этапе профинансирует проект из своего бюджета, затем возможен выпуск проектных облигаций, сообщил заместитель председателя правления компании Андрей Круглов.

"Предварительно мы говорили, что стоимость его строительства может составить порядка шести миллиардов долларов. Сейчас мы оцениваем где-то порядка семи миллиардов долларов", - сказал Круглов, выступая на дне инвестора "Газпрома".

"Также мы не исключаем возможность проектного финансирования, но, хочу сказать, что исходя из существующей реальности, в которой мы живем и работаем, скорее всего "Турецкий поток" будет изначально профинансирован из бюджета "Газпрома" и в дальнейшем профинансирован в виде выпуска проектных облигаций, как это произошло с "Северным потоком-1", - добавил он.

Зампред правления "Газпрома" Александр Медведев сообщил, что продолжение "Турецкого потока" на территории ЕС будет реализовано европейскими операторами ГТС в полном соответствии с правилами Еврокомиссии. "Реализация сухопутной части "Турецкого потока", второй нитки, будет реализована в полном соответствии с нормами Европейской комиссии, и будет реализовываться газотранспортными операторами европейских государств", - сказал Медведев на Дне инвестора "Газпрома".

При этом топ-менеджеры "Газпрома" отказались комментировать маршрут строительства сухопутного продолжения второй нитки "Турецкого потока" в Европе. "Что касается перспектив и направления поставок, так же, как упоминалось в ходе доклада, по первой нитке газ будет поставляться в Турцию, а по второй - в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Более детально мы этот вопрос на текущий момент комментировать не будем", - сказал начальник управления долгосрочных программ развития "Газпрома" Кирилл Полоус.

"Газпром" 7 мая 2017 года приступил к строительству морского участка газопровода "Турецкий поток". Инвестиции "Газпрома" в проект в 2017 году составили 92,8 миллиарда рублей. Ранее компания сообщала, что "Газпром" в 2018 году планирует увеличить почти в два раза инвестиции в строительство "Турецкого потока" по сравнению с 2017 годом - до 182,4 миллиарда рублей.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, ее планируется ввести в строй в марте 2018 года; вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы (срок ввода в эксплуатацию - 2019 год). "Газпром" рассматривает варианты продолжения "Турецкого потока" через Болгарию и Сербию либо через Грецию и Италию.