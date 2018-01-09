FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Статьи

Все статьи

Мнения аналитиков

Все мнения

"Газпром" повысил оценку стоимости "Турецкого потока" до $7 млрд


Газ / Компании

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. "Газпром" GAZP повысил оценку стоимости "Турецкого потока" до 7 миллиардов долларов с 6 миллиардов, на первом этапе профинансирует проект из своего бюджета, затем возможен выпуск проектных облигаций, сообщил заместитель председателя правления компании Андрей Круглов.

"Предварительно мы говорили, что стоимость его строительства может составить порядка шести миллиардов долларов. Сейчас мы оцениваем где-то порядка семи миллиардов долларов", - сказал Круглов, выступая на дне инвестора "Газпрома".

"Также мы не исключаем возможность проектного финансирования, но, хочу сказать, что исходя из существующей реальности, в которой мы живем и работаем, скорее всего "Турецкий поток" будет изначально профинансирован из бюджета "Газпрома" и в дальнейшем профинансирован в виде выпуска проектных облигаций, как это произошло с "Северным потоком-1", - добавил он.

Зампред правления "Газпрома" Александр Медведев сообщил, что продолжение "Турецкого потока" на территории ЕС будет реализовано европейскими операторами ГТС в полном соответствии с правилами Еврокомиссии. "Реализация сухопутной части "Турецкого потока", второй нитки, будет реализована в полном соответствии с нормами Европейской комиссии, и будет реализовываться газотранспортными операторами европейских государств", - сказал Медведев на Дне инвестора "Газпрома".

При этом топ-менеджеры "Газпрома" отказались комментировать маршрут строительства сухопутного продолжения второй нитки "Турецкого потока" в Европе. "Что касается перспектив и направления поставок, так же, как упоминалось в ходе доклада, по первой нитке газ будет поставляться в Турцию, а по второй - в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Более детально мы этот вопрос на текущий момент комментировать не будем", - сказал начальник управления долгосрочных программ развития "Газпрома" Кирилл Полоус.

"Газпром" 7 мая 2017 года приступил к строительству морского участка газопровода "Турецкий поток". Инвестиции "Газпрома" в проект в 2017 году составили 92,8 миллиарда рублей. Ранее компания сообщала, что "Газпром" в 2018 году планирует увеличить почти в два раза инвестиции в строительство "Турецкого потока" по сравнению с 2017 годом - до 182,4 миллиарда рублей.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, ее планируется ввести в строй в марте 2018 года; вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы (срок ввода в эксплуатацию - 2019 год). "Газпром" рассматривает варианты продолжения "Турецкого потока" через Болгарию и Сербию либо через Грецию и Италию.

Версия для печати

Газопровод "Турецкий поток"

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ