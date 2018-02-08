ЕСН подала заявку на покупку Рефтинской ГРЭС у "Энел Россия", ведет переговоры

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Группа ЕСН подала заявку на покупку Рефтинской ГРЭС у "Энел Россия", сообщил журналистам владелец группы Григорий Березкин.

Итальянская Enel, "дочкой" которой является "Энел Россия", в июня 2016 года сообщила, что начала процесс продажи Рефтинской ГРЭС (Свердловская область) и получила необязывающее предложение о покупке актива. В числе претендентов на актив назывались основной акционер Сибирской генерирующей компании Андрей Мельниченко и китайская Huadian.

Гендиректор итальянского энергоконцерна Enel Франческо Стараче отмечал, что продажа Рефтинской ГРЭС может произойти в первом квартале 2018 года.

"Да, обсуждаем, заявку дали", - заявил Березкин, отвечая на вопрос, подала ли компания заявку на покупку ГРЭС и ведет ли переговоры по этому вопросу.