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S&P повысило рейтинг МОЭСК до "BB"


Компании / Энергосети

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) повысило долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валютах двух "дочек" "Россетей" - МОЭСК MSRS и МРСК Центра MRKC - до "BB" с "BB-", прогноз по рейтингам стабильный, говорится в сообщении агентства.

S&P также подтвердило долгосрочный рейтинг "Россетей" на уровне "BB+", прогноз позитивный.

"Повышение рейтингов МРСК Центра и МОЭСК отражают наше ожидание того, что им будет оказывать поддержку родительская компания "Россети" - контролируемый правительством холдинг, занимающийся передачей и распределением электроэнергии, учитывая его умеренное стратегическое значение", - прокомментировало агентство.

По мнению S&P, "Россети" приобрели достаточную автономию и финансовый потенциал, что позволит перенаправить усилия по оказанию государственной поддержки на ее дочерние компании.

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