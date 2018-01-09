Еврокомиссар по энергетике: Зависимость ЕС от импорта газа к 2040 г превысит 80%

БРЮССЕЛЬ, 8 фев - ПРАЙМ. Зависимость Евросоюза от импорта газа возрастет к 2040 году более чем до 83% с нынешних примерно 70%, заявил еврокомиссар по энергетике и климату Мигель-Ариас Каньете, выступая в Европарламенте.

"Газ GAZA остается сегодня значительным источником энергии для Евросоюза. Европа все более зависит от импорта газа. Сейчас ЕС импортирует 70% газа, который он потребляет. И в 2016 году 42% этого импорта поступило от одного-единственного поставщика. Собственная добыча газа сокращается. Наша зависимость от импорта газа, как ожидается, продолжит расти – более чем до 83% к 2040 году", - сказал он.