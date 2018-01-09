Евтушенков: АФК "Система" сможет погасить кредит РФПИ за 6 месяцев

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. АФК "Система" AFKS сможет в течение шести месяцев погасить кредит, предоставляемый Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) для осуществления выплат "Башнефти" BANE в рамках мирового соглашения с "Роснефтью", сообщил основной владелец корпорации Владимир Евтушенков агентству Блумберг.

По словам миллиардера, в отношении кредита от РФПИ и кредита от Сбербанка SBER, который также будет предоставлен для выплат "Башнефти" по мировому, все идет "как планировалось". АФК не выплатила Евтушенкову дивиденды по итогам 9 месяцев 2017 г по его обращению

Арбитражный суд Башкирии 26 декабря 2017 года утвердил мировое соглашение в споре по иску "Роснефти" ROSN, "Башнефти" и Башкирии о взыскании с АФК "Система" и ее дочернего АО "Система-Инвест" 170,6 миллиарда рублей. В том деле истцы требовали взыскать с ответчиков убытки, причиненные ими "Башнефти" при ее реорганизации в 2014 году. До конца 2014 года "Система" являлась владельцем контрольного пакета акций "Башнефти".

По условиям мирового соглашения, "Система" и ее "дочка" обязались в три этапа выплатить в пользу "Башнефти" 100 миллиардов рублей: 28 декабря уже было перечислено 20 миллиардов рублей, еще 40 миллиардов рублей "Система" должна перевести не позднее 28 февраля и столько же - не позднее 30 марта.

РФПИ, как сообщал глава фонда Кирилл Дмитриев, предоставит АФК шестимесячный кредит на 40 миллиардов рублей под залог акций "Детского мира" и Башкирской электросетевой компании (БЭСК). С его же слов, Сбербанк выделит "Системе" кредит также на 40 миллиардов рублей. Согласно мировому соглашению, заем будет выделен под залог 31,76% акций МТС MTSS. Документ предусматривает, что для предоставления финансирования от РФПИ и Сбербанка с этих активов будет снят арест, наложенный в обеспечение иска "Роснефти".