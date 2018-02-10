"Газпром" заявил о возможном дефиците газа в Европе

МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Европа может столкнуться с дефицитом газа и скачком цен на топливо в ближайшие 10 лет. Об этом в интервью Reuters заявил зампред "Газпрома" Александр Медведев.

По его словам, "Газпром" собирается в следующем году начать крупномасштабные поставки газа в Китай. Медведев отметил, что компания сможет удовлетворить спрос как Европы, так и Азии. Однако он добавил, что Евросоюзу необходимо определиться с источником поставок уже сейчас, чтобы удовлетворить растущий спрос при снижающейся добыче.

"Они в своих прогнозах промахнулись очень сильно полагая, что газа много не нужно будет, а газ который будет нужен будет получен не из России", - сказал Медведев.

"Многие серьезные аналитики могут смоделировать ситуацию когда Европа столкнется с дефицитом газа и что еще хуже – с резким скачком цен", - отметил он.