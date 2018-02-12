Минэнерго ОАЭ: Рост сланцевой нефти США не окажет значительного влияния на рынок в 2018 г

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Рост сланцевой нефти в США в этом году может оказаться сильнее прошлогоднего, однако с учетом позитивного макроэкономического прогноза и ожиданий по росту спроса на нефть в мире американский "сланец" не окажет значительно дестабилизирующего влияния на рынок, считает министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

"Объемы добычи сланцевой нефти растут, и есть прогнозы, что этот рост будет сильнее прошлогоднего. За этим нам нужно наблюдать. Однако с учетом всех условий я не думаю, что он будет значительным дестабилизирующим фактором для рынка", - цитирует слова аль-Мазруи агентство Блумберг.

"Спрос на нефть в этом году, как ожидается, будет хорошим, если даже не лучше прошлогоднего", - добавил министр. Он подчеркнул, что это, вместе с позитивными макроэкономическими индикаторами и высокой приверженностью стран ОПЕК+ своим обязательствам по соглашению о сокращении добычи нефти, говорит о том, что баланс на рынке восстановится в течение 2018 года.

"О чем мы сейчас беспокоимся, так это об уровне коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире, который мы должны снизить до среднего пятилетнего значения. И я вижу, что рынок движется по направлению к балансу", - отметил министр.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) в целях стабилизации рынка нефти договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре 2017 года участники соглашения продлили его на весь 2018 год.

В то же время США за прошедший год смогли значительно нарастить объемы добычи своей нефти. По данным ежемесячного отчета управления энергетической информации министерства энергетики США (EIA), нефтепроизводство в Штатах с января по ноябрь 2017 года выросло с 8,827 миллиона баррелей в сутки до 10,038 миллиона баррелей в сутки - максимума с октября 1970 года. При этом EIA считает, что среднесуточная добыча нефти в США в 2018 году составит рекордные 10,6 миллиона баррелей в сутки, а в 2019 году - 11,2 миллиона баррелей в сутки.