Баркиндо: Уровень выполнения сделки ОПЕК+ в январе был рекордным

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Уровень выполнения сделки ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи в январе был рекордным, пишет агентство Блумберг со ссылкой на генсека ОПЕК Мохаммеда Баркиндо.

В январе министерский комитет по мониторингу выполнения венской сделки сообщил, что страны ОПЕК+ по итогам декабря выполнили свои обязательства по соглашению о сокращении добычи на рекордные 129%, в среднем за весь 2017 год – на 107%.

Работа над общемировым соглашением о сокращении добычи нефти по-прежнему продолжается, отметил Баркиндо. По его словам, спрос устойчив, запасы продолжают падать, а фундаментальные показатели рынка "никогда не были столь сильными".

Кроме того, генсек ОПЕК заявил, что организация поддерживает рост нефтедобычи в Ливии и Нигерии.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре 2017 года участники соглашения продлили его на весь 2018 год.