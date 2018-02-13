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Минэнерго РФ: Новая модель рынка тепла может обеспечить 200-300 млрд руб вложений в год


Компании / Энергосети

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Новая модель рынка тепла способна обеспечить ежегодный приток инвестиций в развитие теплоснабжения РФ в размере 200-300 миллиардов рублей, считает министр энергетики Александр Новак.

Закон о новой модели рынка тепла вступил в силу в РФ с 1 января 2018 года. Одним из ключевых моментов новой модели является тарифообразование на тепло по методу альтернативной котельной (АК). Предполагается, что новый принцип ценообразования позволит привлечь инвестиции и модернизировать отрасль.

"По нашим оценкам, позволит (закон об АК - ред.) порядка 200-300 миллиардов рублей ежегодно обеспечить инвестиций теплоснабжающих организаций в развитие теплоснабжающего комплекса муниципальных образований", - сообщил Новак в ходе выступления во вторник в Совете федерации.

Энергетики видят будущее у инвестиций в теплоснабжение. По словам директора по экономике и тепловым узлам компании "Т Плюс" Александра Вилесова, потенциал роста эффективности по общей цепочке теплоснабжения может составить от 40% до 50%. Переход за 5-10 лет к современной системе теплоснабжения способен создать прирост ВВП на 0,5-1%, включив в оборот только в теплоснабжении 4,5 триллиона рублей.

Ранее Минэнерго, говоря об эффектах от реализации реформы для государства, приводило расчеты, в которых отмечалось, что по данным на 2025 год в ценах 2013 года повсеместное внедрение новой модели даст развитие смежным отраслям и импортозамещению, что может обеспечить дополнительный вклад в ВВП в размере не менее 660 миллиардов рублей. Увеличение налоговых поступлений ожидается более чем на 800 миллиардов рублей, снижение ежегодной нагрузки на бюджет по субсидированию отрасли теплоснабжения на 150 миллиардов рублей.

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