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Глава Eni выразил недоумение в связи с задержанием установки Saipem ВМС Турции


Компании

РИМ, 13 фев - ПРАЙМ. Глава крупнейший итальянской нефтегазовой группы Eni Клаудио Дескалци выразил недоумение в связи с задержанием турецкими ВМС плавучей буровой установки Saipem 12000 на шельфе Кипра.

В пятницу Saipem 12000 была заблокирована кораблями ВМС Турции в водах исключительной экономической зоны Кипра, где она намеревалась провести бурение новых скважин. Эта деятельность осуществляется Eni на основании специальной лицензии на разработку газовых месторождений, полученной от кипрских властей. В настоящее время Saipem 12000 находится примерно в 50 км от места предполагаемого бурения на так называемом "3-м блоке" шельфа к юго-востоку от острова.

"Мы не ожидали, что подобное может произойти, поскольку находились точно в рамках исключительной экономической зоны Кипра", - заявил Дескалци в Каире в интервью, которое во вторник было показано итальянским новостным телеканалом RaiNews24.

"Мы уже пробурили две скважины в аналогичных условиях, и никаких проблем при этом не возникло. Возможно, напряженность увеличилась по каким-то иным причинам, но в результате судно было заблокировано", - отметил он.

Глава Eni указал, что руководство компании ожидает решения возникшей проблемы на межгосударственном уровне. По его словам, речь должна идти об урегулировании спорной ситуации с участием властей Кипра, Турции, Евросоюза и Италии. "Мы ожидаем. Естественно, мы не можем ждать вечно", - подчеркнул Дескалци.

По оценкам аналитиков, простой в работе плавучей буровой установки ежедневно обходится группе Eni приблизительно в 600 тысяч долларов. В свою очередь политические наблюдатели отмечают, что эта ситуация может легко перерасти в серьезный дипломатический кризис.

Ранее во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Анкаре перед депутатами правящей Партии справедливости и развития, предостерег иностранные нефтегазовые компании от работы на кипрском шельфе без согласования с турецкой общиной острова.

Президент Кипра Никос Анастасиадис заявил в воскресенье, что Турция продолжает провокации в кипрской ИЭЗ и отметил, что Никосия намерена добиваться прекращения нарушений международного права со стороны Анкары.

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