En+ Дерипаски хочет продать майнерам электричества на 1 млрд руб‍

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Группа компаний En+ (принадлежит Олегу Дерипаске) в текущем 2018 году планирует продать майнерам криптовалют электричество в общей сложности на 1 млрд рублей, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на генерального директора компании Максима Сокова.

Собеседник издания заявил, что En+ в настоящее время ведет переговоры с рядом фондов, занимающихся привлечением инвестиций в строительство ферм для майнинга криптовалют.

Гендиректор отметил, что инвестиционные фонды ищут потенциальных инвесторов, в том числе из таких стран, как США и Китай.

"Этот шаг позволит En+ диверсифицировать портфель клиентов", - заявил Соков и пояснил, что компания предложит майнерам строить криптофермы рядом с электростанциями в Иркутске, Братске либо Усть-Илимске.

Всего En+ может предложить майнерам пять площадок. Это ГЭС (мощность 662 МВт) и ТЭЦ (мощность 665 МВт) в Иркутске, ГЭС в Братске(мощность 4500 МВт), Усть-Илимские ГЭС (мощность 3840 МВт) и ТЭЦ (мощность 525 МВт).

Напомним, что в ноябре 2017 года En+ провела на Лондонской бирже IPO. Было привлечено $1 млрд, еще $500 млн получили другие структуры миллиардера Дерипаски.