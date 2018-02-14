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Саудовская Аравия в марте сократит нефтедобычу на 100 тыс баррелей в сутки


Компании / Нефть

ЭР-РИЯД, 14 фев - ПРАЙМ. В среду Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, сообщила, что суммарная нефтедобыча в марте будет снижена на 100 000 баррелей в день по сравнению с февральскими уровнями.

Экспорт нефти будет оставаться ниже 7 млн баррелей в день, несмотря на ремонтно-профилактические работы на НПЗ Samref, мощность которого составляет 400 000 баррелей в день, говорится в заявлении государственной нефтяной компании Saudi Arabian Oil Co (Saudi Aramco), сообщает Dow Jones.

"Саудовская Аравия по-прежнему нацелена на сокращение избытка запасов нефти в хранилищах", - сообщили в министерстве нефти королевства.

Волатильность на рынке вызывает озабоченность как у производителей, так и у потребителей нефти. Саудовская Аравия нацелена на активное сотрудничество с другими нефтедобывающими странами с целью стабилизации мировых рынков, добавили в министерстве.

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Сокращение добычи нефти

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