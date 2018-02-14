Дубай планирует вложить за 5 лет $22 млрд в проекты по электроэнергии

ДУБАЙ, 14 фев - ПРАЙМ. Дубай собирается в ближайшие пять лет вложить 22 миллиарда долларов в проекты по электроэнергии, сообщает издание Arabian Business со ссылкой на заявление исполнительного директора департамента по электричеству и водоснабжению города-эмирата Саида Мухаммеда аль-Таера.

На прошлой неделе департамент подписал контракт на строительство газотурбинной установки мощностью 815 мегаватт в пригороде Дубая с компаниями Siemens AG (Германия) и El Sewedy Power (Египет).

Помимо этого, в эмирате идет строительство самого большого парка, работающего на солнечной энергии. Также недалеко от Дубая строится первая в регионе гидроаккумулирующая электростанция мощностью 250 мегаватт.

"Наша стратегия - сделать 75% энергии возобновляемой к 2050 году", - заявил аль-Таер.

По его словам, к 2020 году Дубай будет получать 8-9% электроэнергии из возобновляемых источников.