Новак: ОПЕК+ при обсуждении выхода из сделки учтет уровень инвестиций и курс доллара

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Страны-участники соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти будут принимать решение о выходе из сделки с учетом не только баланса спроса и предложения на рынке, но и прогнозов, уровня инвестиций и динамики курса доллара, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак. Следующий комитет ОПЕК+ соберется 14-15 апреля в Эр-Рияде

"Сделка рано или поздно закончится, но этот момент еще не настал, и участники соглашения будут смотреть на весь спектр фундаментальных факторов, включая не только запасы и баланс спроса и предложения, а также их прогнозы, уровень инвестиций и изменение курса доллара по отношению к другим мировым валютам", - сказал Новак в интервью агентству Platts.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих считает, что странам соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ лучше допустить небольшой дефицит на рынке, чем слишком рано выйти из венской сделки.

"Нам нужно полностью, со всех сторон убедиться, что рынок сбалансирован. Я считаю, что если мы даже доведем рынок до легкого дефицита, то пусть будет так. Это лучше, чем выйти из соглашения слишком рано и потом понять, что ситуация слишком ненадежная", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам встречи с министром энергетики РФ Александром Новаком. Саудовская Аравия в марте сократит нефтедобычу на 100 тыс баррелей в сутки

Аль-Фалих добавил, что пока слишком рано говорить о выходе из соглашения ОПЕК+.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а затем продлено до конца марта 2018 года. В ноябре страны ОПЕК+ вновь продлили венскую сделку — до конца 2018 года.

Следующая встреча стран ОПЕК+ состоится 22 июня в Вене. Как ожидается, на ней страны-участницы сделки могут объявить, как будет выглядеть стратегия выхода из венских договоренностей.

Как сообщается в ежеквартальном отчете вознаграждения членам правления Внешэкономбанка за 2017 год увеличились в 5,7 раза, до 757 миллионов рублей, .

Так, по состоянию на начало 2017 года вознаграждения членам правления составляли 132,45 миллиона рублей. Среди них заработная плата - 130,35 миллиона рублей, премии - 480 тысяч рублей, материальная помощь - 1,625 миллиона рублей.

По данным на начало 2018 года вознаграждения составили 757 миллионов рублей. В том числе заработная плата - 333,14 миллиона рублей, премии - 422,2 миллиона рублей и материальная помощь - 1,665 миллиона рублей.