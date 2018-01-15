FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Статьи

Все статьи

Мнения аналитиков

Все мнения

Новак: "Новатэк" и Saudi Aramco ведут коммерческие переговоры по участию в "Арктик СПГ-2"


Газ / Компании

СОЧИ, 15 фев - ПРАЙМ. "Новатэк" NVTK и Saudi Aramco ведут коммерческие переговоры по участию саудовской компании в акционерном капитале проекта "Арктик СПГ-2", сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Что касается конкретного проекта "Арктик СПГ-2", идут коммерческие переговоры, идет согласование позиций, подхода, выработка предложений по подписанию юридически обязывающего соглашения", - сказал Новак в интервью телеканалу РБК RBCM в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

Он отказался назвать возможную долю участия Saudi Aramco в "Арктик СПГ-2".

Ранее в четверг Новак сообщил, что "Новатэк" и Saudi Aramco подписали меморандум о сотрудничестве, соглашение о вхождении саудовской компании в проект завода по производству СПГ "Арктик СПГ-2" может быть подписано до или на ПМЭФ-2018.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ