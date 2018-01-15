Новак: "Новатэк" и Saudi Aramco ведут коммерческие переговоры по участию в "Арктик СПГ-2"

СОЧИ, 15 фев - ПРАЙМ. "Новатэк" NVTK и Saudi Aramco ведут коммерческие переговоры по участию саудовской компании в акционерном капитале проекта "Арктик СПГ-2", сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Что касается конкретного проекта "Арктик СПГ-2", идут коммерческие переговоры, идет согласование позиций, подхода, выработка предложений по подписанию юридически обязывающего соглашения", - сказал Новак в интервью телеканалу РБК RBCM в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

Он отказался назвать возможную долю участия Saudi Aramco в "Арктик СПГ-2".

Ранее в четверг Новак сообщил, что "Новатэк" и Saudi Aramco подписали меморандум о сотрудничестве, соглашение о вхождении саудовской компании в проект завода по производству СПГ "Арктик СПГ-2" может быть подписано до или на ПМЭФ-2018.