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Меркель заявила, что "Северный поток-2" не угрожает энергобезопасности ЕС


Газ / Компании

МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Германия считает газопровод "Северный поток-2" экономическим проектом, который не представляет опасности для диверсификации энергопоставок в Европу, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Мы считаем Nord Stream 2 экономическим проектом. Мы также выступаем за диверсификацию источников энергии. Мы также хотим, чтоб транзит газа по-прежнему шел через Украину. Но мы считаем, что Nord Stream 2 не представляет опасности для диверсификации поставок", - заявила Меркель на совместной пресс-конференции после встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком".

Премьер Польши усмотрел в "Северном потоке-2" угрозу Украине >>

Компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG уже получила разрешения, которые дают ей возможность начать строительство участка морского газопровода в территориальных водах Германии и приемного терминала в этой стране. "Газпром"<GAZP>, являющийся единственным акционером компании-оператора проекта, рассчитывает получить оставшиеся разрешения (от Финляндии, Швеции, России и Дании) в первом полугодии.

Однако Еврокомиссия при поддержке ряда стран ЕС, в том числе Польши, пытается внести поправки к газовой директиве ЕС, распространив ее нормы на все газопроводы на территории ЕС, которые идут из или в третьи страны. К таким нормам относятся, в частности, недискриминационное установление тарифов на прокачку газа, доступ третьих сторон к возможности прокачивать "голубое топливо", разделение деятельности по продаже и транспортировке газа. Сейчас эти нормы не распространяются на морские участки газопроводов, а следовательно, и на проект "Северный поток-2".

В РФ не раз заявляли, что политизировать ситуацию вокруг реализации проекта "Северный поток-2" нелепо - Россия всегда была надежным поставщиком нефти и газа в ЕС.

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Строительство "Северного потока-2"

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