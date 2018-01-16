Доказанные запасы углеводородов "Лукойла" на конец 2017 г составили 16 млрд баррелей н.э.

МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Доказанные запасы углеводородов "Лукойла" LKOH на конец 2017 года составили 16 миллиардов баррелей нефтяного эквивалента, сообщила компания в пятницу.

"ПАО "Лукойл" объявило о завершении подсчета и независимого аудита запасов нефти и газа по состоянию на 31 декабря 2017 года. Доказанные запасы углеводородов компании по классификации SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США) составили 16 миллиардов баррелей нефтяного эквивалента, из которых 75% приходятся на нефть. Обеспеченность компании доказанными запасами углеводородов составляет 19 лет", - отмечает компания.

"Лукойл" - вертикально интегрированная нефтегазовая компания, на долю которой приходится более 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.