Энергоблок отключился на Курской АЭС из-за возгорания трансформатора

МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Возгорание трансформатора произошло на Курской АЭС в воскресенье, защитой был отключен один из энергоблоков, говорится сообщении Минэнерго РФ.

По данным министерства, в 06.53 мск на Курской АЭС действием защиты отключился энергоблок №4. Причиной стало возгорание на трансформаторе для собственных нужд станции. АЭС снизила рабочую мощность на 1 тысячу МВт.

"Последствий для потребителей не было. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было, радиационных последствий нет. Возгорание на трансформаторе ликвидировано, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В 07.05, как отмечает Минэнерго, для обеспечения в Единой энергосистеме России (ЕЭС) нормативного резерва мощности на загрузку включены в работу энергоблоки на Заинской ГРЭС "Татэнерго", ТЭЦ-26 "Мосэнерго" MSNG и Хуадянь-Тенинской ТЭЦ.

Ведутся аварийно-восстановительные работы.

Как отмечается в сообщении управления информации и общественных связей Курской АЭС, трансформатор находится за пределами здания энергоблока. "Отключение энергоблока от сети проведено в соответствии с требованиями технологического регламента и инструкций по эксплуатации. Все оборудование энергоблока, кроме трансформатора, находится в рабочем состоянии", - говорится в сообщении.