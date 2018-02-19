"Нефтетранссервис" выкупает у ОТЭКО более 14 тыс цистерн

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. "Нефтетранссервис" Вячеслава и Вадима Аминовых и Алексея Лихтенфельда планирует приобрести у ОТЭКО Мишеля Литвака более 14 тысяч цистерн, пишет в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники на рынке и самого Лихтенфельда.

По словам собеседников издания, стороны договорились об эксклюзивном праве выкупа, сделка должна быть закрыта в ближайшее время. Цена не раскрывается; большинство собеседников газеты называют 12 миллиардов рублей, один из источников утверждает, что цена выше. В ФАС пока не получали ходатайство на приобретение парка ОТЭКО, в самой компании от комментариев отказались.

В конце 2017 года стало известно, что ОТЭКО, основные активы которой - терминальные мощности в Тамани, продает свой железнодорожный бизнес (14,2 тысячи нефтебензиновых цистерн, 179 цистерн для масла и ремонтное депо "СФАТ-Рязань"). Был объявлен открытый тендер, но источники среди претендентов рассказали, что на прошлой неделе он был приостановлен со ссылкой на "изменение обстоятельств", пишет газета.

Алексей Лихтенфельд не стал комментировать изданию обстоятельства отмены тендера, заверив лишь, что "сделка является стратегически важной инвестицией, которая позволит компании и дальше в полной мере удовлетворять потребности наших клиентов".

По итогам 2017 года в управлении НТС было 22,7 тысячи нефтебензиновых цистерн, из которых около 14 тысяч штук в собственности, по итогам сделки парк удвоится. Таким образом, сделка позволит НТС превзойти лидера "Трансойл" по парку в собственности, отмечает газета.