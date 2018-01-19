"Новатэк" победил в аукционе "Алросы", купив газовые активы за 30,3 млрд руб

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. "Новатэк" NVTK по итогам прошедшего в понедельник открытого аукциона приобрел газовые активы компании "Алроса" ALRS за 30,3 миллиарда рублей, говорится в сообщении "Новатэка".

"ПАО "Новатэк" стал победителем открытого аукциона АК "Алроса" (ПАО) по продаже 100% пакета акций компании Maretiom Investments Limited (владеет 100% акций АО "Геотрансгаз") и 100% акций компании Velarion Investments Limited (владеет 100% долей участия в уставном капитале ООО "Уренгойская газовая компания"). Цена продажи активов по итогам аукциона составила 30,3 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.

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"Алроса" в конце декабря объявила аукцион по продаже газовых активов. Начальная цена была определена в размере 30 миллиардов рублей. На аукцион единым лотом выставлялись 100%-ные пакеты акций компаний Maretiom Investments Limited и Velarion Investments Limited, владеющих 100% акций АО "Геотрансгаз" и 100% долей в уставном капитале ООО "Уренгойская газовая компания".

На газовые активы "Алросы" претендовал "Новатэк" и ООО "Статус" (структура Газпромбанка, ГПБ). Также интерес к данным активам проявляла "Роснефть" ROSN, однако в конце прошлого года компания обращалась в ФАС с жалобой на условия аукциона "Алросы". По мнению нефтекомпании, условия нарушали закон о конкуренции и создавали преимущества отдельным потенциальным участникам. Впоследствии, "Роснефть" отозвала свою жалобу, решив не участвовать в аукционе.