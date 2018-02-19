В JP Morgan придерживаются позитивных прогнозов по ценам на нефть в 2018-2019 гг

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. В 2018 году цены на нефть Brent и WTI в среднем должны составить 69,50 доллара и 65,19 доллара соответственно, прогнозируют аналитики JP Morgan.

В следующем году цены на нефть Brent и WTI в среднем могут составить 64 доллара и 58,50 доллара соответственно, считают они.

"Мы по-прежнему придерживаемся позитивных прогнозов по ценам в этом и следующем году по сравнению с котировками фьючерсов с поставкой в 2019 году по состоянию на 16 февраля 2018 года", - добавили аналитики.

"В целом в 2018 году на рынках должен сохраняться баланс, поскольку строгое соблюдение договоренностей ОПЕК и стран вне картеля, вероятно, продолжит сдерживать уровень мировой нефтедобычи", - отметили в JP Morgan.

По состоянию на 14.09 мск понедельника стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 0,54% - до 65,19 доллара за баррель. Цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,88% - до 62,09 доллара за баррель.