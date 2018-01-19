"Газпром" уложил почти половину "Турецкого потока" суммарно по двум ниткам

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. "Газпром" GAZP суммарно по двум ниткам уложил уже 884 километра "Турецкого потока", что составляет около 48% морского участка газопровода, говорится в сообщении South Stream Transport B.V. ("дочка" "Газпрома" GAZP, занимающаяся строительством морского участка "Турецкого потока").

"Всего суммарно по двум ниткам уложено 884 км, что составляет около 48% морского участка газопровода", - говорится в сообщении.

При этом компания отмечает, что судно Pioneering Spirit, выполняющее морскую укладку первой нитки газопровода "Турецкий поток", прошло контрольную точку 660-ый километр в Черном море недалеко от границы с исключительной экономической зоной Болгарии.

"Пройденный участок находился в коридоре укладки, ранее согласованном для газопровода "Южный поток". В настоящее время Pioneering Spirit продолжает укладку по новому участку маршрута, разработанному специально для "Турецкого потока", в направлении населенного пункта Кыйыкёй в соответствии с разрешениями, полученными от Турецкой Республики", - сообщается в релизе.

"Газпром" 7 мая 2017 года приступил к строительству морского участка газопровода "Турецкий поток". Проект предполагает строительство двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, ее планируется ввести в марте 2018 года; вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы (срок ввода в эксплуатацию — 2019 год). "Газпром" рассматривает варианты продолжения "Турецкого потока" через Болгарию и Сербию либо через Грецию и Италию.