Total в 2020 г планирует начать добычу газа на проекте "Абшерон" в Азербайджане

БАКУ, 20 фев - ПРАЙМ. Французская компания Total планирует в начале 2020 года приступить к добыче газа на первой скважине азербайджанского газового месторождения "Абшерон", сообщает во вторник агентство Trend со ссылкой на презентацию оператора разработки - Total, представленную на общественных слушаниях по отчету о воздействии проекта на окружающую среду.

В 2016 году Госнефтекомпания Азербайджана (ГНКАР, SOCAR) и французская Total подписали рамочное соглашение об основных контрактных и коммерческих принципах, регулирующих программу первой фазы разработки месторождения "Абшерон". Бурение скважины запланировано на период март 2018 года - март 2019 года.

"Добыча первого газа запланирована к началу 2020 года. Объем добычи на первом этапе составит 4,3 миллиона кубометров газа и 12 тысяч баррелей конденсата ежесуточно", - сказано в презентации.

На первом этапе разработка месторождения включает в себя бурение одной скважины на глубине моря 450 метров. Добыча составит до полутора миллиардов кубометров газа в год, который в полном объеме пойдет на внутренний рынок Азербайджана, а также значительные объемы конденсата. На втором этапе планируется добывать до четырех миллиардов кубометров газа в год.

По оценке специалистов Total, запасы месторождения "Абшерон" составляют 326 миллиардов кубометров газа и 108 миллионов тонн конденсата.

Оператором проекта "Абшерон" станет совместная компания JOCAP, в которой 50% будут принадлежать азербайджанской госкомпании SOCAR, остальные 50% - французской Total.