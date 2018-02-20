BP: Мировой спрос на энергоресурсы вырастет на треть к 2040 г

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Британская нефтегазовая корпорация ВР прогнозирует рост мирового спроса на энергоресурсы к 2040 году на треть, следует из прогноза компании по развитию мировой энергетики.

"Быстрый рост развивающихся экономик обеспечит увеличение мирового спроса на энергоносители на треть. К 2040 году структура мирового энергобаланса станет более диверсифицированной, чем когда-либо. Доля нефти, газа, угля и неископаемых источников энергии составит примерно по 25% энергетического баланса", - поясняет компания.

Весь прирост энергопотребления придется на быстрорастущие развивающиеся экономики: Китай и Индия обеспечат половину прироста спроса на энергоносители до 2040 года. При этом ближе к концу прогнозного периода возрастающую роль будет играть Африка, и с 2035 по 2040 годы ее вклад в рост мирового спроса на энергоносители будет выше, чем у Китая, говорится в прогнозе.

Согласно анализу BP, спрос на нефть будет расти до 2040 года. При этом ближе к концу прогнозного периода рост спроса в этом секторе стабилизируется и после 2030 года основным источником роста спроса на нефть станет не транспортный сектор, а нефтехимия. Спрос на природный газ будет расти быстрыми темпами, и газ вытеснит уголь со второго места среди крупнейших источников энергии. К 2040 году США обеспечат почти четверть мировой добычи газа, а мировые поставки СПГ вырастут более чем в два раза, отмечается в материале.

"Устойчивый рост поставок СПГ значительно увеличит доступность газа во всем мире, при этом в начале 2020-х годов поставки СПГ превысят объемы межрегиональных поставок газа по трубопроводам", - подчеркивается в материале.

Потребление угля, согласно прогнозу, сохранится на текущем уровне. Китай сохранит позицию крупнейшего рынка угля - в 2040 году на страну придется 40% мирового спроса на уголь.