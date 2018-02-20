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"Дочка" Siemens обжаловала отказ в иске к "Ростеху" по "крымским турбинам"


Компании

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал апелляционную жалобу российской "дочки" немецкого концерна Siemens на решение, которым ей было отказано в иске к структурам "Ростеха" - ООО "ВО "Технопромэкспорт" (ООО ТПЭ) и ОАО "ВО "Технопромэкспорт" (ОАО ТПЭ) — об истребовании у ответчиков турбин, поставленных для строящихся в Крыму электростанций.

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, жалоба поступила в суд первой инстанции 16 февраля, она будет передана для рассмотрения в Девятый арбитражный апелляционный суд, который назначит дату заседания. В "Ростехе" подтвердили РИА Новости факт подачи истцом апелляции.

Истец, производитель спорных турбин ООО "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, на 65% принадлежит Siemens, на 35% - "Силовым машинам"), в этом иске просил признать незаконным свой договор поставки турбин с ОАО ТПЭ от 10 марта 2015 года, а также истребовать четыре газотурбинные установки из чужого незаконного владения ООО ТПЭ. Арбитраж Москвы 10 января полностью отклонил иск.

Суд пришел к выводу, что удовлетворение иска нанесло бы ущерб суверенитету России. Как отмечается в решении суда, основным последствием удовлетворения заявленных истцом требований стало бы де-юре применение на территории России экономических санкций ЕС, что "явно противоречило бы основам правопорядка Российской Федерации — наносило ущерб суверенитету государства".

Суд первой инстанции также счел недоказанными доводы истца о том, что оспоренный договор был заключен им под влиянием обмана со стороны ОАО ТПЭ, которое якобы еще до заключения собиралось поставить турбины не в Краснодарский край, а в Крым. Кроме того, суд отметил, что "у истца не возникло какого-либо умаления материального блага, поскольку, как следует из материалов дела, в части передачи товара и оплаты товара контракт исполнен". Отсутствие негативных последствий для истца, по мнению суда, является одним из свидетельств того, что ответчик не злоупотреблял правом.

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Расследования Siemens в РФ

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