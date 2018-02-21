Санкции негативно повлияли на нефтяной сектор РФ, считает посол ЕС по вопросам Арктики

КИРКЕНЕС (Норвегия), 21 фев - ПРАЙМ. Санкции ЕС негативно повлияли на нефтяной сектор России, заявила в среду посол по особым поручениям Европейского Союза, курирующая вопросы Арктики Мари-Энн Конинскс.

"Да, конечно, они (санкции) повлияли на нефтяной сектор (России)", - заявила Конинскс.

"Им (России) нужны европейские технологии для морских разработок, и санкции повлияли на сектор, заморозили (разработки)", - отметила она.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении РФ.