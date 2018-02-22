Комитет ОПЕК+ в 2018 г поддержит перевыполнение странами обязательств по сделке

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Министерский комитет по мониторингу выполнения соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ намерен в 2018 году сконцентрировать свои усилия на поддержании или превышении странами-участницами 100-процентного уровня соблюдения своих обязательств по венской сделке, говорится в сообщении комитета.

"В 2018 году министерский мониторинговый комитет сосредоточится на стремлении сохранять или превышать соблюдение всеми странами-участницами (соглашения ОПЕК+ - ред.) своих обязательств в полном объеме", - говорится в сообщении комитета. ОАЭ: ОПЕК+ может не успеть в 2018 г согласовать стратегию работы после венской сделки

Отмечается, что страны-участницы соглашения начали 2018 год с очередного рекорда - по итогам января уровень выполнения сделки ОПЕК+ составил 133% после 129% в декабре. Ранее на этой неделе об этом также сообщал генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

"Министерский мониторинговый комитет выразил удовлетворение общими результатами (выполнения сделки ОПЕК+ - ред.), но обратил внимание на недавнюю волатильность на рынке нефти, подчеркнув важность сохранения бдительности и необходимость избежания чувства самодовольства", - сообщил комитет.

"Министерский мониторинговый комитет также обратил внимание на то, что среди стран выполнение сделки (в январе - ред.) было разным и что рост общего процента соблюдения соглашения поддержало перевыполнение рядом стран собственных обязанностей. Поэтому комитет призвал всех участников соглашения продолжить и, насколько это возможно, укрепить коллективные и индивидуальные усилия с целью ускорения процесса ребалансировки рынка", - также сообщается в релизе. СМИ: ОПЕК+ допускает возврат рынка нефти к балансу во II кв, раньше предыдущих прогнозов

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а затем продлено до конца марта 2018 года. В ноябре страны ОПЕК+ вновь приняли решение продлить венскую сделку до конца 2018 года.