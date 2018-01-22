ФАС разрешила "Транснефти" приобрести контроль в НМТП

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила получение "Транснефтью" контроля над 50,1% голосующих акций ПАО "Новороссийский морской торговый порт" NMTP(НМТП), сообщается в материалах службы.

Ведомство согласовало приобретение компанией Fenti Development Ltd, входящей в группу "Транснефть", права определять условия осуществления предпринимательской деятельности НМТП посредством приобретения 500 обыкновенных акций (50,00% голосующих акций) компании Omirico Limited.

"Совершение сделки приведет к установлению косвенного контроля ПАО "Транснефть" над 50,1% голосующих акций ПАО "НМТП" в результате совершения сделки по передаче компанией "Порт-Петровск Лтд." 50% голосующих акций компании "Омирико Лимитед" приобретателю", - говорится в сообщении.