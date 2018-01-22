FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Статьи

Все статьи

Мнения аналитиков

Все мнения

ФАС разрешила "Транснефти" приобрести контроль в НМТП


Компании
  • НМТП

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила получение "Транснефтью" контроля над 50,1% голосующих акций ПАО "Новороссийский морской торговый порт" NMTP(НМТП), сообщается в материалах службы.

Ведомство согласовало приобретение компанией Fenti Development Ltd, входящей в группу "Транснефть", права определять условия осуществления предпринимательской деятельности НМТП посредством приобретения 500 обыкновенных акций (50,00% голосующих акций) компании Omirico Limited.

"Совершение сделки приведет к установлению косвенного контроля ПАО "Транснефть" над 50,1% голосующих акций ПАО "НМТП" в результате совершения сделки по передаче компанией "Порт-Петровск Лтд." 50% голосующих акций компании "Омирико Лимитед" приобретателю", - говорится в сообщении.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ