"Новатэк" повысил оценку капзатрат на камчатский СПГ-терминал до 90 млрд руб

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Объем капитальных затрат на строительство перевалочного СПГ-терминала на Камчатке предварительно оценивается в 90 миллиардов рублей, сообщил зампред правления "Новатэка" NVTK Марк Джетвей.

При этом в декабре первый зампред правления "Новатэка" Александр Фридман сообщил, что капитальные затраты на строительство перевалочного СПГ-терминала на Камчатке оцениваются в 60 миллиардов рублей. Таким образом, "Новатэк" увеличил предварительную оценку капзатрат на реализацию проекта.

"По оценкам, капитальные затраты (на строительство СПГ-терминала на Камчатке - ред.) оцениваются в 90 миллиардов рублей, при этом для спонсоров проекта они окупятся довольно быстро. Но более разумной идеей будет дождаться окончательных оценок затрат, которые будут учитывать финальный проект терминала, газопровод к городу рядом и разные другие установки, которые могут потребоваться для обработки газа", - сказал Джетвей в ходе телефонной конференции для инвесторов.

Он отметил, что терминал станет еще одним источником дохода для "Новатэка", позволяющим увеличить денежный поток, снизить затраты на логистику и максимизировать прибыльность продаж СПГ.

В октябре 2017 года "Новатэк" и правительство Камчатского края подписали соглашение о сотрудничестве по созданию на территории края морского терминала по перегрузке СПГ. Планируемая мощность терминала — 20 миллионов тонн в год, но в перспективе она может быть увеличена до 40 миллионов тонн.

Позже, в ноябре 2017 года, "Новатэк" и японские Marubeni Corporation и Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. (MOL) подписали меморандум, согласно которому компании изучат создание комплекса по перевалке и маркетингу СПГ на Камчатке. Как рассказал тогда РИА Новости руководитель японо-российского экономического комитета Японской федерации бизнеса ("Кэйданрэн"), председатель совета директоров Marubeni Corporation Тэруо Асада, речь идет о том, чтобы создать так называемое плавучее хранилище для хранения СПГ необходимого объема.