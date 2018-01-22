FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Статьи

Все статьи

Мнения аналитиков

Все мнения

"Новатэк" повысил оценку капзатрат на камчатский СПГ-терминал до 90 млрд руб


Газ / Компании

 

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Объем капитальных затрат на строительство перевалочного СПГ-терминала на Камчатке предварительно оценивается в 90 миллиардов рублей, сообщил зампред правления "Новатэка" NVTK Марк Джетвей.

При этом в декабре первый зампред правления "Новатэка" Александр Фридман сообщил, что капитальные затраты на строительство перевалочного СПГ-терминала на Камчатке оцениваются в 60 миллиардов рублей. Таким образом, "Новатэк" увеличил предварительную оценку капзатрат на реализацию проекта.

"По оценкам, капитальные затраты (на строительство СПГ-терминала на Камчатке - ред.) оцениваются в 90 миллиардов рублей, при этом для спонсоров проекта они окупятся довольно быстро. Но более разумной идеей будет дождаться окончательных оценок затрат, которые будут учитывать финальный проект терминала, газопровод к городу рядом и разные другие установки, которые могут потребоваться для обработки газа", - сказал Джетвей в ходе телефонной конференции для инвесторов.

Он отметил, что терминал станет еще одним источником дохода для "Новатэка", позволяющим увеличить денежный поток, снизить затраты на логистику и максимизировать прибыльность продаж СПГ.

В октябре 2017 года "Новатэк" и правительство Камчатского края подписали соглашение о сотрудничестве по созданию на территории края морского терминала по перегрузке СПГ. Планируемая мощность терминала — 20 миллионов тонн в год, но в перспективе она может быть увеличена до 40 миллионов тонн.

Позже, в ноябре 2017 года, "Новатэк" и японские Marubeni Corporation и Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. (MOL) подписали меморандум, согласно которому компании изучат создание комплекса по перевалке и маркетингу СПГ на Камчатке. Как рассказал тогда РИА Новости руководитель японо-российского экономического комитета Японской федерации бизнеса ("Кэйданрэн"), председатель совета директоров Marubeni Corporation Тэруо Асада, речь идет о том, чтобы создать так называемое плавучее хранилище для хранения СПГ необходимого объема.

 

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ